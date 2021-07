Polícia prende quatro acusados de sequestro em São Gonçalo

Parte de uma quadrilha especializada em sequestrar e extorquir comerciantes e prestadores de serviço, em São Gonçalo, foi desarticulada pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (8). Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam em flagrante quatro integrantes de uma quadrilha que praticava roubos e extorsões mediante sequestro no bairro Nova Cidade. O grupo foi localizado após um trabalho de investigação e inteligência conduzido pela especializada.

As buscas pela quadrilha foram iniciadas após registros de ocorrência. Os agentes levantaram informações, coletaram provas e identificaram os bandidos. Segundo os policiais, a quadrilha atuava da seguinte maneira: os bandidos forjavam encontros com comerciantes e empresários, se passavam por clientes e requisitavam os serviços prestados por eles. Ao chegarem na rua marcada para fazer algum orçamento ou trabalho, as vítimas eram abordadas por dois ou três integrantes armados da quadrilha, eram levadas em seus próprios veículos e obrigadas a efetuar transferências usando a ferramenta PIX.

Durante o trajeto, outro criminoso entrava no carro e pegava cartões de crédito, débito e senhas para fazer saques e transferências de dinheiro. Após essas ações, os bandidos levavam as vítimas para o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e telefonavam para os familiares exigindo dinheiro para libertá-las. As equipes monitoraram o grupo e prenderam os quatro criminosos. As investigações continuam para identificar outros membros do banco.