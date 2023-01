Polícia prende quadrilha do consignado em São Gonçalo

A Polícia Civil desmontou mais uma quadrilha do golpe do Consignado, que funcionava em São Gonçalo. Foram presas nove pessoas acusadas de dar golpes em aposentados e pensionistas. As prisões foram feitas pela 72ª DP (São Gonçalo) na tarde de ontem, segunda-feira (23).



Segundo informações da Polícia, eles ligavam para as vítimas e ofereciam novos empréstimos, para supostamente refinanciar dívidas antigas e a diminuir parcelas. Porém, o grupo ficava com o dinheiro do novo empréstimo, feito em nome dos aposentados e pensionistas. As vítimas ficavam com a dívida que era feita pelo grupo.





Integrantes da quadrilha



No lugar onde funcionava o escritório usado pela quadrilha, os policiais recolheram anotações sobre a movimentação financeira do grupo. Eles também possuíam um roteiro sobre como atuar com os possíveis alvos.



O grupo entrava em contato com as pessoas através de um banco de dados de clientes bancários. Eles analisavam a margem disponível para novos empréstimos antes de fazer o contato. A cartilha para atendimento era semelhante a de atendentes de telemarketing.





Aparelhos de celular e cadernos onde estavam registradas as contas da empresa fraudulenta Divulgação PCERJ

Os valores dos empréstimos não eram creditados nas contas das vítimas ou, quando eram, eles as convenciam a devolver o valor, ficando com uma parte pequena, em troca do escritório firmar o compromisso de pagar as parcelas seguintes.



Depois de duas ou três prestações pagas, a empresa deixava de quitar os valores. Assim, os aposentados e pensionistas que tinham sido vítimas do golpe ficavam não apenas com a dívida, mas também os juros e a correção monetária.



Local funcionava como funciona um call center

De acordo com a Polícia, eles foram presos por associação criminosa, já que sabiam que se tratavam de operações fraudulentas.