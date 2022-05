Polícia prende homem por estupro e morte de mulher no dia das Mães, em São Gonçalo

Foi preso neste domingo (15) pela Polícia Civil o homem que estuprou e matou Rita de Cássia Perez, de 47 anos, em São Gonçalo na semana passada. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá emitiram mandado de prisão temporária contra Luciano Crespo de Jesus, por homicídio qualificado. Ele confessou os crimes.

“Luciano já tinha um histórico familiar de estupro, já que o irmão já havia sido preso pelo mesmo crime, e seria usuário de drogas. Rita estava indo para a casa do ex-companheiro, um trajeto curto, quando foi abordada pelo suspeito”, disse o delegado Pablo Valentim.

Foto: Reprodução

A Delegacia de Homicídios ainda reforçou os canais para denúncias: os perfis do Instagram @dhnsg.desaparecidos e @dhnsg_pcerj e o telefone (21) 2717-2838.

Rita foi enterrada em São Gonçalo, na última terça-feira (10), no Cemitério Municipal de Ipiuba. Ela foi encontrada morta uma semana atrás, no Dia das Mães (08), em um matagal no bairro Santa Izabel. De acordo com agentes que investigaram o caso, a vítima foi enforcada por uma câmara de pneu após ser estuprada.