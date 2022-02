Polícia prende homem acusado de tentar matar companheira e cunhada

Acusado de violência doméstica, um homem com três mandados de prisão em aberto foi capturado no bairro da Engenhoca, Zona Norte de Niterói. Na última segunda-feira (7), ele tentou matar a própria ex-cunhada, irmã de sua ex-companheira, a facadas. Policiais militares conseguiram prendê-lo na última quarta-feira (9), mas o caso só veio à tona no dia seguinte.

Segundo informações da 78ª DP (Fonseca), delegacia que investigou o acusado, os mandados de prisão contra o homem foram emitidos pelo Tribunal do Júri de Niterói e pelo Juizado da Violência Doméstica de Niterói e São Gonçalo. Além disso, em dezembro do ano passado, o suspeito teria ameaçado uma ex-companheira e incendiado o carro dela.

O delegado Geraldo Assed, titular da 78ª DP, detalhou como o acusado tentou matar a ex-cunhada e a motivação do crime. “No mês de janeiro, o acusado em uma emboscada na Engenhoca tentou matar a irmã de sua ex-companheira a facadas por achar que ela estaria incentivando a separação dele”, explicou o delegado.

O delegado ainda explicou que, após os primeiros casos de violência, foram emitidos mandados de prisão contra o acusado. Ainda assim, ele continuou cometendo as agressões. A prisão do suspeito aconteceu na casa da mãe dele, onde estava escondido. A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói).

“Após tais fatos foi pedida a prisão do suspeito e decretada pela Justiça, tendo o suspeito ainda, depois desses fatos, cercado sua ex-companheira na rua e a agredido e ameaçado, sendo contido por populares”, complementou o delegado.