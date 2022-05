Polícia prende foragido durante ação em Niterói

Um homem, condenado por tentar roubar um posto de gasolina na Rodovia RJ-106, foi preso, na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Várzea das Moças, Região de Pendotiba de Niterói. A ação foi coordenada por policiais civis da 77ª DP (Icaraí). O crime aconteceu no ano de 2019. Além disso, o suspeito é réu na Justiça, acusado de outro roubo.

De acordo com a sentença, proferida pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, o acusado foi condenado a um ano de prisão. A condenação foi confirmada em setembro de 2019. Em seguida, o processo transitou em julgado para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), autor da denúncia.

O crime aconteceu em março de 2019. Na ocasião, o suspeito, junto com um adolescente, chegou a um posto de combustíveis na rodovia e anunciou o assalto. Contudo, os acusados foram abordados por policiais militares que estavam realizando patrulhamento pela rodovia. Testemunhas do crime, em declarações à Justiça, reconheceram o suspeito.

De acordo com a 77ª DP, após cruzamento de dados do setor de inteligência e diligências de campo, o acusado foi localizado e preso na Rua da Serrinha, em Várzea das Moças. Os policiais da distrital afirmaram que ele não resistiu a prisão, sendo conduzido à unidade para formalização do cumprimento de mandado de prisão, ficando agora à disposição da justiça.

Outro caso

O mesmo suspeito também é réu na Justiça por outro crime. Ele é acusado de, na madrugada de 19 de janeiro de 2021, ter participado de um roubo a um motorista de aplicativo e sua passageira, na Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. Ele chegou a ser preso, mas teve alvará de soltura em seu favor expedido em janeiro deste ano.