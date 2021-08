Polícia prende foragido de operação contra ex-prefeito de Arraial do Cabo

A equipe da 132ª DP (Arraial do Cabo) prendeu, neste sábado (28), um foragido da operação Parque Livre. Ele estava sendo procurado desde sexta-feira (27), quando foi deflagrada a ação, e se entregou na unidade policial. A identidade do preso não foi divulgada pela distrital. Até o momento, não há informações sobre o ex-prefeito Renatinho Vianna, ainda procurado.

O ex-vice-prefeito do município, Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, o “Serginho Gogó, outro alvo da operação, foi localizado e assinou termo de compromisso de medida cautelar restritiva de liberdade, que consiste em proibição de entrada nas dependências do Parque Estadual Costa do Sol, inclusive escritório administrativo, bem como em quaisquer de seus escritórios e/ou sedes; proibição de contato com quaisquer agentes, guarda-parques, fiscais ou funcionários da unidade de conservação.

A operação Parque Livre teve como objetivo cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão e outras medidas cautelares nas cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Araruama, na Região dos Lagos, contra uma organização criminosa que pratica crimes ambientais, parcelamento irregular do solo urbano, resistência qualificada, prevaricação e falsidade ideológica.

Portal de Procurados divulga cartaz

O Portal dos Procurados divulgou no sábado (28) um cartaz em busca de informações sobre Renato Martins Vianna, de 47 anos, o ex-secretário do Meio Ambiente, Márcio Croce Brasil, de 47; o policial militar da reserva e ex-secretário de Ordem Pública Márcio Veiga de Oliveira, 48, e André Luiz Cavalcanti de Oliveira, de 42 anos, ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol. Eles são acusados de integrar uma quadrilha, investigada por apropriação indevida de loteamentos de áreas não edificáveis.