Polícia prende foragido da justiça condenado pelo crime de estupro

Inspetores da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na tarde de domingo (05), o cozinheiro desempregado Francisco Rodrigues da Costa, de 44 anos, conhecido como Valdizá. Contra ele havia um mandado de prisão por ter sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela 36ª Vara Criminal da Capital, com base em investigações do ano de 2011. Ele foi condenado a uma pena de 9 anos de prisão, em regime fechado, por ter abusado sexualmente de um menor, na época com 13 anos de idade. Segundo a polícia apurou, se aproveitando da amizade e confiança que mantinha com a avó materna da vítima, que era vizinha do autor, na Favela de Manguinhos, Valdizá passou a aliciar o menor e praticar os abusos sexuais com frequência.

As investidas aconteciam na própria casa da avó, aproveitando circunstâncias favoráveis e momentos de distração para que ela não percebesse. Valdizá ainda trocava o silencio do menor por dinheiro, o que manteve os abusos em sigilo por um longo período. No domingo, os agentes localizaram o cozinheiro foragido da justiça em uma barraca de camelô, situada em frente ao Hospital Souza Aguiar, Centro do Rio. Ele foi conduzido para a sede da DCAV, e de lá para o sistema penitenciário.