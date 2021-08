Polícia prende especialista em roubos de cargas de cigarro em Niterói

Policiais civis prenderam, nessa segunda-feira (16), um dos maiores especialistas em roubos de cargas de cigarro que atuava no trecho Niterói-Manilha da BR-101 e nas cidades de Niterói e São Gonçalo. Devido à sua atuação, o foragido recebeu o sugestivo apelido de “Marcinho BR”. O acusado possuía, em aberto, um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido por agentes da 76ª DP (Niterói).

O acusado foi encontrado no bairro de Luiz Caçador, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A investigação policial contou com apoio de câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói. Isto possibilitou que o acusado fosse reconhecido por meio de sua tatuagem, localizada na região da perna.

Tatuagem ajudou na identificação de criminoso – Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Civil, o acusado utilizava a sua própria motocicleta, que estava em nome de terceiros, nos roubos de carga de cigarros. Ele e mais dois comparsas abordavam os entregadores assim que eles saíam de uma distribuidora no Cubango, em Niterói. Armados com pistolas, ameaçavam as vítimas e as escoltavam até o interior do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde faziam o transbordo da carga e as liberavam às margens da rodovia BR-101.

As ações praticadas por Marcinho e seus comparsas foram flagradas pelas câmeras do Cisp, foram fundamentais para auxiliar a Polícia Civil na identificação dos acusados “Por meio da análise das imagens foi possível definir parâmetros e identificar padrões comparativos que foram utilizados nas buscas e cruzamentos nos sistemas de inteligência da Polícia Civil”, afirmou a equipe de investigação da 76ª DP.

Câmeras flagraram ações criminosas – Foto: Divulgação

Por meio de sistematização de dados, os agentes da 76ª DP diligenciaram, nessa segunda-feira no bairro Luiz Caçador, município de São Gonçalo, onde conseguiram localizar e prender o foragido da justiça. Marcinho, de acordo com a PM, possui ainda outras três anotações criminais por roubo de carga, uma por organização criminosa e outra por tentativa de homicídio.

O mandado de prisão foi emitido pela 4ª Vara Criminal de Niterói. Após receber voz de prisão, o acusado foi conduzido á carceragem da distrital. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário onde permanecerá preso e à disposição da justiça.