Polícia prende donos de trailers em Charitas

Cinco responsáveis por trailers na Praia de Charitas, Zona Sul de Niterói, foram presos em flagrante por furto de energia. A operação “Choque de Ordem” foi realizada pela 79ª DP (Jurujuba), com apoio das equipes de Security e Perdas da Enel, Secretaria de Ordem Pública de Niterói, Guarda Municipal e Perícia Criminal do ICCE.

O delegado Roberto Nunes, titular da distrital, explicou que a ação foi um pontapé inicial para realizar o ordenamento do trecho da orla onde estão instalados os trailers. Nunes pontuou que proporcionar o uso adequado do espaço busca beneficiar principalmente a população da Comunidade do Preventório, que fica em frente.

“A orla da praia, em frente ao Preventório, precisa de um ordenamento em benefício da própria comunidade. Está havendo o aparecimento de vários trailers, o que acaba propiciando o uso inadequado do espaço. Alguns estão ocupando irregularmente a área das praias. É um local que é preciso cuidar”, explicou o delegado.

Fotos: Divulgação/Enel

O delegado ainda fez questão de destacar o apoio das demais esferas do poder público durante a ação. Por fim, ele explicou que os cinco presos em flagrante foram liberados após pagamento de fiança. Ainda assim, caso condenados, poderão pegar de um a quatro anos de prisão, pena prevista para o crime de furto de energia.

“O Município nos auxiliou, junto com a Polícia Militar. Demos, com isso, um primeiro passo nesse ordenamento. Prendemos cinco pessoas por causa do furto, com apoio também da Enel e da perícia. Posteriormente pagaram fiança e foram liberadas”, complementou o delegado.

As fiscalizações aconteceram na última sexta-feira (27). Na operação, as equipes constataram que os estabelecimentos comerciais eram abastecidos por ligações clandestinas de energia. Os responsáveis pelos trailers que estavam no local foram presos em flagrante e levados para a 79ª Delegacia de Polícia.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.