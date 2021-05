Polícia prende comparsa que participou de chacina em Saquarema

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), com auxílio de cães farejadores, encontraram, no sábado (29), um revólver calibre 38 utilizado pelo criminoso para matar quatro pessoas da mesma família, dentre elas uma mulher grávida. A arma foi encontrada em um matagal da região. Duas pessoas foram presas pelo crime.

O autor da chacina foi preso na sexta-feira (28). Após diligências, o comparsa dele foi localizado. Os agentes chegaram aos criminosos após depoimentos de testemunhas, que sobreviveram porque se esconderam no banheiro.

O crime aconteceu no bairro Bonsucesso, em Saquarema. Agentes da unidade foram notificados pela Polícia Militar sobre uma chacina. A equipe foi ao local e constatou que Jorge Carlos Fernandes de Andrade, Rosinea da Costa Santos, Lohan Santos de Andrade e Larissa Costa, que estava grávida, foram mortos a tiros.

De acordo com as investigações, o assassino teria “cantado” a esposa do vizinho há cerca de dois meses. Depois disso houve uma discussão por causa do cachorro de uma das vítimas , que invadiram a residência do acusado e reviraram o lixo. Durante um dos desentendimentos, o acusado tentou atropelar o filho do vizinho, de 4 anos. Por conta disso, o autor acabou sendo agredido pelo pai da criança. O assassino, então, ameaçou matá-lo.