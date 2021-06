Polícia prende acusado de ser o assassino do filho da jornalista Eloísa Leandro

Agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) prenderam na noite desta quarta-feira (23) Deivid da Silva Oliveira, conhecido como Leleco, acusado de assassinar o estudante Victor Hugo da Silva Braga, de 15 anos, em julho de 2011. Victor era filho da jornalista Eloísa Leandro, que morreu em dezembro de 2020, aos 40 anos, após passar por um procedimento estético em uma clínica da Tijuca.

A ação aconteceu no bairro Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e de acordo com a polícia, ele era um dos criminosos mais procurados de São Gonçalo nos últimos 10 anos. No momento da abordagem, ele apresentou documento falso aos policiais com o nome de João Pedro Pedreira Rocha. Ainda foram apreendidas três armas de fogo que pertenceriam ao foragido.

Jornalista Eloísa Leandro com o filho Victor Hugo

O adolescente morreu depois de ser baleado na cabeça na Rua Silveira Leal, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, próximo a sua residência. O menor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem estaria sentado na calçada junto com outros amigos, quando um homem saltou do carro e atirou contra o grupo. Um dos amigos, na época com 18 anos, levou um tiro na boca mas conseguiu fugir. Victor então foi atingido na cabeça e outras duas estudantes também ficaram na mira dos bandidos, mas a arma falhou nos dois disparos.

Victor Hugo