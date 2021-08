Polícia prende acusado de matar namorado da ex-companheira em Niterói

Acusado de ter assassinado o namorado da ex-companheira, um homem, que segundo as investigações é policial militar, foi preso, por policiais civis, nessa terça-feira (10), em Niterói. De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 12 de maio deste ano, no bairro Cantagalo, em Niterói, Região de Pendotiba da cidade. Outros dois suspeitos de participação no crime ainda possuem paradeiro desconhecido.

De acordo com os agentes, o autor e outros dois homens, ainda não identificados, desembarcaram de um veículo, simularam um roubo, levaram pertences da vítima, identificada como Leonardo Montezano Dias da Cruz, e de sua companheira e atiraram na cabeça de Leonardo. As investigações iniciaram logo após o crime.

Um detalhe que chamou atenção dos policiais foi a roupa utilizada por um dos autores do assassinato, fato que ajudou na identificação do suspeito preso. Além disso, os agentes descobriram que a mulher do acusado capturado terminou o relacionamento para ficar com Leonardo. Segundo a DHNSG, há indícios de envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe da DHNSG solicitou à Justiça mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o suspeito. Na residência dele foram apreendidos um celular, prints de conversas entre Leonardo e sua companheira e dois pen drives. As investigações continuam para identificar e prender os comparsas do crime.