Polícia prende acusado de matar a vizinha para roubar

Policiais civis da 70ª DP (Tanguá) prenderam, no fim de semana, Maciel Cunha da Conceição, de 23 anos. Após 3 meses de investigação, ele foi identificado como autor de crime de latrocínio (roubo seguido de morte), que vitimou uma mulher de 55 anos.

A vítima foi morta em casa e teve seus pertences roubados pelo acusado, que havia se tornado seu vizinho três meses antes de cometer o crime. Segundo os agentes, demonstrando frieza, Maciel chegou a prestar depoimentos antes de ser preso, na fase inicial de investigação na delegacia, na condição de testemunha.

Porém, ao longo do trabalho investigativo, a polícia conseguiu apurar indícios e obter de Maciel a confissão do crime, e o mandado de prisão da 1ª Vara Criminal de Itaboraí. No último sábado (27) os policiais foram até a residência do acusado e cumpriram o mandado de prisão.