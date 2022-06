Policia oferece R$ 5 mil por informações sobre assassino de PM

O Disque Denúncia está oferecendo R$ mil de recompensa por informações que ajudem a identificar e prender os assassinos do policial militar Vinícius Gomes da Silva. O cabo foi morto na manhã de ontem (29), durante operação do 12º BPM (Niterói) na Comunidade dos Marítimos, bairro da Engenhoca, Zona Norte da cidade.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Informações sobre os criminosos podem ser encaminhadas pelo telefone (21) 2253-1177; WhatsApp (21) 98849-6099; ou aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

O sepultamento do PM acontecerá às 16h30 de hoje (30), no cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo. O corpo será velado na capela Rosinha, no setor 1047. O policial tinha 34 anos, ingressou na Corporação em 2011 e trabalhava no 12º BPM atualmente. O militar era casado e deixa um filho.