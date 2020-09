Polícia Militar tem mudanças de comandos

A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro passou por mudanças de comandos publicadas em um boletim informativo da instituição publicado ontem (29). De acordo com o documento, dentre as mudanças está a troca de comando do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) que abrange o 7º Batalhão (São Gonçalo), o 12º Batalhão (Niterói, Maricá), o 25º Batalhão (Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, Búzios, Arraial do Cabo e Iguaba Grande) e o 35º Batalhão (Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim). Deixa o comando do 4º CPA o Coronel Marcelo Pereira Rocha e assume o Coronel Marco Aurelio Ciarlini Guarabyra Vollmer. Neste mês, no último dia 15, uma lista de mudanças de titularidades na Polícia Civil no estado também aconteceram devido a nomeação do novo secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski. No 31º Batalhão (Barra, Recreio) a liderança passa do Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva para o Tenente-Coronel Alencar Cristian Oliveira de Alvarenga Silva.



No total foram treze mudanças de comandos de unidades da Corporação. O total de CPAs no estado são sete e cinco deles passaram pelas mudanças. No 1º, o Coronel Sergio do Carmo Schalioni passa o posto para o Coronel Mauro Fliess de Castro. No 2º, o Coronel Wilman Rene Gonçalves Alonso passa o comando para o Coronel Marcelo Moreira Malheiros. Já no 5º o Tenente-Coronel Ricardo Arlem de Gouvea Mattos passao posto para o Coronel Paulo Roberto das Neves Junior. Seguindo a dinâmica, no 6º, o Coronel Marco Aurelio Ciarlini Guarabyra passa o comando para o Coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Nos comandos intermediários mudam as chefias do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE). O Coronel João Fiorentini Guimarães assume o COE e o Coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa assume o CPE. No Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), o Coronel Rodrigo Sanglard sai do comando da unidade e entra o Coronel Sergio Amancio de Souza Porto.

A Corregedoria Geral da Polícia Militar deixa de ser comandada por Coronel Marcus Vinicius dos Santos Amaral e passa a ser liderada pelo Coronel Marcelo Pereira. A Diretoria Geral de Ensino e Instrução (DGEI) antes chefiada pelo coronel Rogério Quemento Lobasso, agora é chefiada pelo Coronel Rodrigo Sanglard.

O comando da Coordenadoria de Comunicação Social (CcomSoc) também passou por mudança. O Coronel Mauro Fliess de Castro passa o seu posto para a Tenente-Coronel Gabryela Reis Dantas. No Regimento de Polícia Montada (RPMont), o Coronel Marcelo de Menezes Nogueira entrega o comando para a Tenente-Coronel Daniele Ezequiel Farias.