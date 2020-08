Polícia militar realiza operação em São Gonçalo

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizam na manhã de hoje uma operação no Complexo da Vila Candoza, no bairro do Coelho, em São Gonçalo. Houve troca de tiros durante a ação e um criminoso foi baleado e levado para ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Outros dois suspeitos foram presos e levados para a 73ª DP (Neves). Até o momento foi apreendida uma pistola 9 milímetros e material entorpecente a ser contabilizado pelos agentes.

Em apuração*