Polícia Militar prende grupo de milicianos em Itaboraí

Agentes do 35º Batalhão de Polícia Militar, em Itaboraí, prenderam nesta sexta-feira (21) sete homens acusados de envolvimento com crimes de milícia na cidade. A prisão foi feita em flagrante após denúncia recebida pela Central 190, com informações sobre a presença de indivíduos fortemente armados, que estavam escondidos em uma residência no bairro de Porto das Caixas. Com os homens foram apreendidas uma metralhadora, 3 pistolas, um revólver e 2 granadas.

Um das homens foi identificado como Weslesson Reis Menezes, conhecido como 2N e apontado como o braço direito do Tandera, homem de confiança do Wellington da Silva Braga, o “Ecko”, que é o chefe das milícias atuantes na Baixada Fluminense. Os outros são Rodrigo Viana Melo, Marco Aurélio Pereira da Silva Junior, José Luiz da Silva (vulgo Velho do Rio), Edmilson Nascimento de Sá, Wallace Douglas de Miranda Dias, Eduardo Luiz Cavalcante.

Liderados pelo comandante da unidade, os policiais cercaram a residência, na Rua Santo Antônio, e encontraram sete indivíduos, sendo um deles apontado como braço direito de um dos líderes de milícias atuantes na Baixada Fluminense.

A Polícia Militar orienta que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da nossa Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para a revisão do planejamento operacional na área, onde a mancha criminal se mostre mais acentuada.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ªDP.