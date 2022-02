Polícia Militar prende acusado de tráfico no Sapê

Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) prenderam na quinta-feira (3) um homem acusado pertencer à quadrilha de traficantes que atua no bairro Sapê, em Niterói. Segundo os agentes, o acusado foi detido na Estrada Washington Luís quando tentava fugir da abordagem. A PM encontrou uma sacola com dezenas de trouxinhas de maconha, crack e cocaína. A quadrilha que atua na região é da Comunidade do Mato Grosso e o caso foi encaminhado para a 76ªDP (Niterói).