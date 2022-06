Polícia Militar ocupa Complexo do Salgueiro por tempo indeterminado

O tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo (BPM-São Gonçalo), confirmou que a comunidade Complexo do Salgueiro está ocupada pelos militares. A ocupação é por tempo indeterminado e se deu após quase uma semana de conflitos na área.

A manhã da sexta-feira (17) foi marcada por tiroteio entre policiais e criminosos da comunidade e o clima no bairro é tenso. Moradores em redes sociais relatam ter medo de sair de casa, alguns faltaram trabalho e outros preferiram passar uns dias na casa de parentes em outros locais.

Na quinta-feira (16) moradores do Salgueiro ocuparam a BR-101, na altura do KM 308 no sentido Niterói, em forma de protesto. Eles pediram o fim das operações policiais na comunidade o que gera um conflito dentro do bairro.

Mas na quarta-feira (15) também foi dia de conflito no grande complexo de São Gonçalo. Uma operação da Polícia Militar foi feita e acabou com um suspeito baleado, uma pistola e rádio transmissor apreendidos. Na ação a PM informou que ‘um criminoso acabou ficando ferido depois de atacar policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) durante uma tentativa de fuga de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo do Salgueiro. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Essa operação foi desencadeada após uma incursão na comunidade na terça-feira (14), quando três suspeitos foram baleados e acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A PM teria dado ordem de parada para um carro que estava com três homens. Após troca de tiros os suspeitos, de integrarem o tráfico de drogas, ficaram feridos e foram levados para o Heat mas não resistiram.

Além desses três, um suspeito também foi atingido e morreu na comunidade Brejal, também em São Gonçalo. Um quinto suspeito também foi atingido na comunidade Vila 3, mas sobreviveu. Na ocasião foram apreendidos um fuzil e duas pistolas e o caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

RABICÓ

A operação de terça-feira (14) foi um dia antes do aniversário de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, que completou 58 anos na quarta-feira (15). As polícias Civil e Militar estavam monitorando a organização de uma festa com direito a palco para shows. A festa seria prolongada até o domingo (19), por causa do feriadão.