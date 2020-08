Polícia Militar ocupa Complexo da Alma

A Polícia Militar ocupou na manhã desta sexta-feira (28) o Complexo da Alma, em São Gonçalo. A retomada de território feita pelo 7º Batalhão (São Gonçalo) na área dominada por uma das maiores facções do país tem por objetivo dar fim a disputa armada entre grupos criminosos. De acordo com o comandante do 7º Batalhão, o tenente-coronel Gilmar Tramontini a ação iniciada ainda pela madrugada foi planejada e deve acontecer por tempo indeterminado.

“A ação visa cessar a guerra entre facções que aumentou os índices do homicídios na área. Ela ocorre dentro dos critérios de excepcionalidade do Superior Tribunal Federal e irá acontecer pelo tempo em que o Estado Maior determinar”, informou Tramontini.

Ainda segundo o comandante, a área era estudada por muito tempo e a operação planejada assim como uma outra ação realizada no início do mês onde trincheiras foram encontradas além de um local que seria usado como rota de fuga para traficantes quando preciso pelo grupo. A mesma operação resultou em três suspeitos mortos e a apreensão de fuzil e drogas. O tenente-coronel parabenizou os policiais envolvidos na operação e agradeceu ao apoio da Secretaria de Polícia Militar.

Dentre os planos da Polícia Militar, está uma nova base do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) em Santa Isabel. A abrangência do reforço recairá sob bairros como do Jóquei, Santa Izabel, Amendoeira.