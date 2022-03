Polícia Militar detém 150 torcedores do Fluminense que estavam com drogas

Antes da bola rolar para o segundo jogo decisivo entre Fluminense e Botafogo pela Semifinal do Campeonato Estadual, a PM do Rio deteve 150 integrantes de torcidas organizados do tricolor. A apreensão ocorreu nos arredores do Maracanã, local da partida, e foi apreendido cocaína, granada caseira balaclava, rojões, dichavadores de drogas, seda para consumo de entorpecente, protetor bucal de lutador e um soco inglês.

Os 150 torcedores foram encaminhados ao Jecrim (Juizado Especial do Torcedor), que fica dentro do Estádio. O ato ocorreu três horas antes do início da partida. Segundo a PM, os tricolores estavam a caminho dos setores destinados aos botafoguenses, no Maraca.

Logo depois, foi a vez dos torcedores alvinegros serem detidos. Cerca de 26 torcedores foram encaminhados ao Jecrim por estarem arremessando pedras e brigando contra tricolores. O caso também foi nos arredores do Maracanã.

Foto: Divulgação / PMERJ