Polícia joga areia na praia de foragido em Niterói

O intenso calor que tem feito em Niterói faz com que as pessoas procurem as praias para se refrescarem, até mesmo aqueles que têm pendências com a lei. Um caso do tipo aconteceu ontem, no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. No entanto, a Polícia Civil “jogou areia” no programa de um dos foragidos da Operação Kasparov.

De acordo com a corporação, o criminoso conhecido como “Gordinho”, de 31 anos, estava escondido na Comunidade da Grota e se preparava para ir à praia. Após análise de dados e trabalho de inteligência, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói conseguiu descobrir a localização do acusado.

Preso foi encaminhado à DPCA – Foto: Arquivo/Marcelo Feitosa

Antes que o suspeito conseguisse sair para curtir momentos de lazer, uma equipe da especializada foi enviada à residência onde ele estava e conseguiu dar voz de prisão. Segundo os policiais, “Gordinho” possuía um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói, decorrente de investigação iniciada pela 76ª DP (Niterói).

Ele era foragido da Operação Kasparov, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa, formada por traficante e assaltantes de residências, que atuavam em conjunto. Os principais alvos dos criminosos eram residências de alto padrão em Niterói. “Gordinho” foi conduzido á carceragem da especializada e será encaminhado ao sistema prisional.