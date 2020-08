Polícia investiga sobre autor do abandono de granada em Niterói

A polícia civil está à procura do autor do abandono de uma granada sem pino no encontro da Avenida Almirante Ary Parreiras com a Travessa Trajano de Morais, no bairro do Vital Brasil, em Niterói. O artefato foi encontrado por um morador da área manhã da última quinta-feira. A polícia militar foi acionada e isolou a área. Posteriormente agentes do esquadrão antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da polícia civil estiveram no local para desarmar a granada e saíram aplaudidos pelos moradores. O fato está sob investigação da 77ª DP (Icaraí).

“Já foram pedidas as imagens das câmeras existentes na rua para reunirmos o máximo de informações possíveis e chegar ao responsável pelo abandono do artefato. Nós estamos também no aguardo do laudo do esquadrão antibombas para especificações sobre o material”, informou o chefe de operações da 77ª DP (Icaraí), Edson Couto.

O acontecimento incomum movimentou o bairro do Vital Brasil.

“Nossa! Uma loucura! Todo dia eu caminho por aqui! Poderia ter sido eu a encontrar essa granada. Provavelmente quem deixou isso aqui tinha uma má intenção. Aqui nessa área tem tido muitos moradores de rua também”, contou a moradora do bairro Regina Ângela Mendonça Eduardo, de 69 anos, aposentada.

Curiosos os moradores tentavam entender o que se passava e se estava tudo bem diante da quantidade de viaturas e agentes.

“Eu nunca tinha visto uma coisa dessas! É no mínimo inusitado. Eu moro aqui perto e não sabia o que estava acontecendo”, disse, ainda tentando entender o que se passava, Ricardo Gomes, de 59 anos, engenheiro químico.