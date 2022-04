Polícia investiga se jovem desaparecida foi sequestrada

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento da jovem Kauane Eduarda da Silva Costa, de 18 anos, moradora da cidade de São Gonçalo. Desde o último sábado, 2 de abril, a família não possui quaisquer informações sobre o paradeiro da jovem. A investigação apura se ela foi vítima se sequestro.

A família registrou o caso na 74ª DP (Alcântara). As investigações, no entanto, foram encaminhadas ao Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A especializada está reunindo informações que ajudem a descobrir o que aconteceu com Kauane.

Segundo relatos coletados pela polícia, há possibilidade de envolvimento de traficantes no desaparecimento. “Ela mantinha relacionamento com eles, mas houve algo que motivou seu desaparecimento”, afirmou uma fonte ligada à investigação. A especializada apura se o caso se tratou de um possível sequestro.

Segundo relatos de testemunhas, no dia em que desapareceu ela foi vista pela última vez em frente á sua casa, no Jardim Alcântara, por volta de 5h, no final da madrugada. Ela teria entrado em um carro preto. Contudo, não se sabe quem estaria no carro e qual o destino. Informações sobre o paradeiro podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia pelo número (21) 2253-1177.