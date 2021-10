Polícia investiga se corpo encontrado em Maricá é de marinheiro desaparecido

A polícia investiga se um corpo encontrado, nesta segunda-feira (25) na região de São Bento da Lagoa, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, pertence ao militar da Marinha do Brasil, Máyron Guimarães de Lima. O jovem, de 26 anos, desapareceu mar de Itacoatiara, Região Oceânica de Niterói, em 13 de outubro.

O cadáver foi encontrado por volta das 13h10min por agentes do Corpo de Bombeiros. Policiais militares do 12º BPM (Niterói). De acordo com os agentes, o corpo possui as mesmas características de Máyron. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá) e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por reconhecimento.

De acordo com informações da corporação, o jovem estava, na noite daquele dia, pescando em uma pedra, à beira do mar, acompanhado de amigos. No entanto, em um momento no qual ele tentava lançar o anzol ao mar, acabou se desequilibrando e caindo na água, sendo levado pela correnteza. Ele teria conseguido boiar ao cair, mas, pela força da correnteza, não conseguiu retornar à pedra.