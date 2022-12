Polícia investiga quadrilha de ladrões de bicicletas em São Francisco

A Polícia Civil está investigando uma quadrilha especializada em furtar condomínios, no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. O caso mais recente, atribuído ao bando, foi no último sábado (10), quando duas bicicletas foram levadas. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.

De acordo com as filmagens, dois criminosos agiram no Condomínio Belvedere, que fica na Rua General Rondon. As duas bicicletas estavam no bicicletário do lugar. Cada uma delas é avaliada em cerca de R$ 2 mil. O síndico registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

De acordo com o delegado Roberto Nunes, titular da 79ª DP (Jurujuba), responsável pela investigação, há relatos de outras ações que poderiam ser do bando em outras localidades como o Cafubá, na Região Oceânica. No caso registrado, dois criminosos foram flagrados, mas é investigada a participação de cúmplices, que estariam dando cobertura.

“O bandido sempre procura uma oportunidade. Quando ele encontra e vê facilidade, comete o crime. O mais importante, principalmente em condomínios, é não abrir o portão se tiver pessoa desconhecida perto e, ao entrar, sempre fechar o portão. Estamos buscando outros fatos que possam ter acontecido na nossa área para identificar os autores e se havia outros dando cobertura”, disse o delegado.

Síndico narra o crime

O síndico do condomínio, que preferiu não revelar a identidade, acredita que os criminosos tenham se aproveitado de um momento de descuido, no qual um dos portões teria sido deixado aberto, para entrar no condomínio. Um morador chegou a ver a movimentação dos criminosos e desconfiou, avisando ao síndico na sequência.

“Dois meliantes entraram, às 19h32. Tinha um morador na portaria, há dois portões. Este morador viu os dois perto do bicicletário. Quando viram o morador entrar, eles saíram e deixaram o portão encostado. O morador subiu. Os bandidos voltaram e levaram duas bicicletas, que não estavam com a tranca. Acredito que tinha gente dando cobertura”, relatou o denunciante.

Outro caso

Em 7 de dezembro, dois ladrões fizeram uma onda de arrombamentos e furtos contra pelo menos quatro lojas na Avenida Ruy Barbosa, também em São Francisco. Os casos aconteceram entre 1h e 2h. As proprietárias registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil. Perguntado se há indícios de ligação entre os crimes, o delegado Roberto Nunes disse que, por ora, não há elementos que comprovem isso, mas que nenhuma possibilidade está descartada.