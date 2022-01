Polícia investiga morte de travesti em Cabo Frio

A Polícia Civil está investigando a morte de uma travesti, ocorrida no último domingo (30), na cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com informações da corporação, o corpo foi encontrado, com sinais de violência, na região de Parque Riviera, em Monte Alegre.

Relatos feitos por testemunhas aos agentes apontam que a vítima apresentava ferimentos na cabeça e o corpo estava cercado por fragmentos de tijolos. Até o fechamento deste texto, a identidade da travesti não havia sido divulgada. Também não há indícios sobre autoria e motivação do crime.

Questionada sobre o caso, a Polícia Militar divulgou a seguinte nota: “A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 25°BPM (Cabo Frio) deslocou-se até a Rua 3° Distrito, no Parque Riviera, Monte Alegre, Cabo Frio, neste domingo (30/01), a fim de verificar suposto encontro de cadáver. No local, o fato foi constatado, sendo encontrado um homem caído ao solo, com sinais de violência e sem identificação. A perícia foi acionada. Ocorrência encaminhada para a delegacia da área.”