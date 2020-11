Polícia investiga morte de idoso em São Gonçalo

A polícia está investigando a morte de um idoso, de 63 anos, na madrugada da última segunda-feira (16). Identificado como Francisco Carlos Jacinto da Rocha, morador do Mutondo, ele teve a residência, na Travessa Ideal, invadida por bandidos.

Segundo testemunhas esta é a segunda vez que o idoso tem sua casa invadida por criminosos.



A Polícia Civil confirmou que Francisco foi morto com, aproximadamente, seis facadas. A Polícia Militar, que foi a primeira a chegar no local, encontrou a casa toda revirada, como se alguém estivesse procurando algo. Mas de acordo com os agentes, até o momento, foi verificada a falta apenas de uma televisão.



A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) estiveram no local e realizaram a perícia criminal. De acordo com o delegado responsável pelo caso, algumas imagens de câmeras já foram recolhidas e estão sendo analisadas.