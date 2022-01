Polícia investiga morte de homem na Praia das Pedrinhas

A Polícia Civil está investigando um corpo encontrado na beira do mar, altura da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, nessa segunda-feira (10). A princípio, o caso foi registrado como afogamento, mas as circunstâncias em que a vítima morreu ainda serão investigadas.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), a denúncia de que havia um corpo na orla foi enviada ao batalhão via 190. Uma equipe foi mobilizada ao local e confirmou o relato. Os agentes conseguiram identificar a vítima. De acordo com a PM, é Eliel Batista Pimentel, de 58 anos.

A equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada pelos militares. De acordo com os agentes, o corpo não possuía perfurações por arma de fogo ou por objeto cortante, fazendo com que a hipótese de afogamento se tornasse a principal para a morte. Ainda assim, o caso será investigado.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros ao instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro Tribobó, onde passará por perícia mais detalhada. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).