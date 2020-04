Polícia investiga homicídio ocorrido em São Gonçalo

Registrado inicialmente na 75ª DP (Rio do Ouro), a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passa a investigar o assassinato de um homem, que não teve a identificação divulgada, na quarta-feira (15). A vítima foi executada a tiros no bairro do Jóquei, São Gonçalo.

O corpo da vítima, aparentando cerca de 40 anos, foi encontrado na Rua Valter Cabral. A polícia está apurando informações de que a vítima supostamente antes de ser morta estaria como passageiro num veículo de serviço de aplicativo, quando teria sido abordado pelos assassinos e retirado do carro.

Os agentes também apuram que a vítima residia em Itaboraí, mas teria ido a São Gonçalo para encontrar-se com outra pessoa, quando foi surpreendido, pelos criminosos que usaram uma motocicleta para abordar o carro onde a vítima estava. O motorista de aplicativo, que a princípio não foi localizado, teria sido liberado e nada sofreu.