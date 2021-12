Polícia investiga estupro seguido de assassinato contra bebê de 1 ano em São Gonçalo

Um crime bárbaro, que comoveu moradores de São Gonçalo, está sendo apurado pela Polícia Civil. Uma menina de 1 ano e 6 meses morreu afogada, na caixa d’água da própria casa, no bairro Jardim Catarina. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. No entanto, o que parecia ter sido mais um triste caso de acidente doméstico, que acabou ceifando uma vida que ainda estava em seu início, na realidade teria sido um homicídio com requintes de barbárie.

O caso aconteceu no dia 24 de novembro deste ano, mas veio à tona nesta semana. Naquele dia, por volta das 16h, a mãe da menina M.G.V.N.B. levou a criança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, também em São Gonçalo. Segundo a mãe relatou à polícia, a filha havia se afogado acidentalmente em uma caixa d’água. De acordo com a Polícia Civil, a criança chegou à unidade de saúde já sem vida.

Após a confirmação da morte, um funcionário da UPA acionou a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que fez o registro da ocorrência. O corpo da pequena M.G. foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro de Tribobó, onde foi submetido a exames de necropsia, a fim de aprofundar a investigação sobre a morte.

Quando os primeiros resultados saíram, laudos indicaram indícios de que o caso poderia se tratar, na verdade, de um assassinato. Esses laudos apontaram que o bebê sofreu violação sexual violenta.

Assim que foi informada do resultado dos exames, a DHNSG intimou os pais da garota a prestar depoimento. Eles comparecerem à sede da especializada na última segunda-feira (29), mas o teor das declarações está sob sigilo. A polícia trabalha com a hipótese de que o afogamento tenha sido uma “cortina de fumaça” para tentar mascarar os abusos sexuais.

A investigação ainda está em andamento na Delegacia de Homicídios. Por ora, não foram feitos indiciamentos, assim como ainda não é possível confirmar quem teria sido o autor dos supostos abusos sexuais. A assessoria de imprensa da Polícia Civil foi procurada e questionada sobre maiores informações em relação ao caso. Contudo, até o fechamento desta reportagem, não havia encaminhado resposta.

Indicadores

A queda do indicador de casos de estupro na cidade de São Gonçalo ressalta a importância de se denunciar, possibilitando que criminosos sejam identificados e punidos. Segundo dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e outubro de 2021, foram contabilizados 1.054 casos. Uma queda de 9,4% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 1.163 ocorrências. É importante salientes que existe subnotificação.

Infelizmente, a média estadual, nos dez primeiros meses deste ano, apresenta tendência de alta, também de acordo com dados do ISP. Entre janeiro e outubro de 2021, o Estado do Rio contabilizou 42.119 ocorrências, ante 36.222 no mesmo período, em 2020. Isto representa aumento de 16,3%. No entanto, este número pode ser ainda maior também devido à subnotificação, que são as vítimas que não prestam queixa.