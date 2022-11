Polícia investiga esposa de presidente do Flamengo por ataques a nordestinos

A esposa do presidente do Flamengo Rodolfo Landim e diretora de Responsabilidade Social do clube, Ângela Machado, está sendo investigada pela Polícia Civil após postar ataques a nordestinos nas redes sociais.

As publicações foram feitas no último domingo (30), após o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Polícia Civil confirmou que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), a partir de notícia crime formulada, instaurou procedimento para apurar todos os fatos. A autora da mensagem será ouvida e a investigação está em andamento. Entretanto, a polícia não informou a data na qual Ângela prestará depoimento.

Apoiadora de Bolsonaro, Ângela atacou o povo do Nordeste, “culpando-os” pela vitória de Lula, nas redes sociais. Desde o primeiro turno, na qual a apuração apontou que Lula venceu em todos os estados do Nordeste, apoiadores do presidente demissionário – como ela – passaram a atacar a população da região.

“Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome”, escreveu, na postagem.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Ângela. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar. O Flamengo também foi procurado, mas, até o momento, não se manifestou.