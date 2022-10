Polícia investiga empresa de pastor por calote e estelionato

Foto: pastor Carlos Fareh, dono da Igreja Internacional Novo Deus. Redes Sociais.

Depois de oferecer rentabilidade bem acima do mercado, a Eleva Gestão Empresarial e Marketing, do pastor Carlos Fareh, dono da Igreja Internacional Novo Deus, em Campo Grande, deu calote em dezenas de pessoas, a maioria seus fiéis.

Segundo a Bandnews FM, alguns clientes, que perderam R$ 380 mil, denunciaram à Polícia Civil que investiga o caso. A empresa oferecia rentabilidade irreal, bem acima do mercado e deixou de pagar os clientes, que denunciaram o crime de estelionato.

Os pagamentos foram suspensos em maio deste ano. Em troca do porcentual mensal, a Eleva Gestão Empresarial e Marketing pedia um aporte inicial que variava de acordo com a situação financeira do potencial cliente.

A primeira justificativa da empresa foi culpar o bloqueio da conta pelo banco, fazendo com que os pagamentos não pudessem ser realizados. Em junho, a empresa disse que não realizaria mais os serviços previstos em contratos e enviou extratos aos clientes. No entanto, não havia sequer citação a quantia a ser devolvida.

No mês seguinte, um grupo de mensagens foi criado pela Eleva Gestão Empresarial e Marketing em aplicativos de conversa. De acordo com a Bandnews FM, a empresa disse que um novo grupo assumiria os contratos para honrar os pagamentos. Depois de prazos e promessas vencidas, os clientes perderam as esperanças.

Os contratos de consultoria, gestão financeira e intermediação na locação de moedas digitais com aplicação de dinheiro brasileiro no mercado financeiro de moedas criptografadas, conhecidas como bitcoin e altcoins, eram firmados por 12, 24 ou 36 meses.

O percentual mensal de rentabilidade variava entre 10% e 17% do valor disponibilizado pelo cliente inicialmente. Ao final do contrato, a promessa é de que o valor inicial investido seria reembolsado. No entanto, os pagamentos não estão sendo realizados.

O sócio-administrador, Carlos Antonio Ribeiro Pereira, é conhecido também por pastor Carlos Fareh. Ele ministra na Igreja Internacional Novo Deus, em Campo Grande, na Zona Oeste, na qual ele também é o dono.

A BandNews FM conversou com alguns clientes que tiveram prejuízos que variam entre R$ 10 mil; R$ 50 mil; R$ 200 mil e R$ 380 mil.

O capital social da Eleva Gestão Empresarial e Marketing é de R$ 1 milhão e 500 mil. No entanto, Carlos foi candidato a deputado federal nas eleições deste ano e não declarou nenhum tipo de bem ao Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos devem registrar todo patrimônio ao TSE, como imóveis, dinheiro em conta corrente, investimentos etc. Ele recebeu 372 votos e não foi eleito.

Do dinheiro da campanha, 96% de Carlos Fareh correspondeu aos recursos da Direção Nacional do Patriota, o que equivale a R$ 50 mil de dinheiro público. Do total arrecadado, R$ 31 mil foram gastos com a empresa Beast Corporate, que possui como atividade principal consultoria em gestão empresarial, e é sediada exatamente no mesmo endereço da Eleva Gestão Empresarial.

Uma das sócias da Beast é a mãe de pastor. A campanha ainda não publicou as notas fiscais referentes à contratação da empresa. O prazo termina no dia 1 de novembro. O fato do sócio da empresa ser identificado como pastor atraiu muitos clientes, inclusive evangélicos, que acreditaram na rentabilidade prometida e investiram valores que juntaram ao longo de toda a vida.

A BandNews FM procurou o Ministério Público do Estado do Rio, o Ministério Público Federal e Eleitoral, mas ainda não obteve retorno.

Em nota, a Eleva Gestão Empresarial e Marketing disse estar “sem operar desde maio devido a problemas de força maior, após queda acentuada do mercado, que derrubaram os valores dos ativos”. A empresa alega que “os clientes assinaram contrato cientes dos riscos”. Apesar disso, a Eleva afirma estar acertando as contas aos poucos com todos os clientes, honrando os compromissos estabelecidos. Sobre a declaração de contas ao TSE, a empresa diz que “o capital social é da pessoa jurídica e não tem relação direta com a pessoa física do Sr. Carlos Antonio Ribeiro Pereira”.

Em relação à contratação da empresa da mãe de Carlos durante a campanha, a defesa de Carlos disse que as atividades comerciais e os negócios da mãe do Sr. Carlos Antonio Ribeiro Pereira em nada têm a ver com a vida pessoal ou empresarial do mesmo. Logo, a única ligação é a coincidência familiar.

A nota ainda segue ao dizer que foi feito orçamento com outras empresas, mas a agência da mãe de Carlos ofereceu o melhor serviço pelo melhor preço. Além disso, a defesa afirma ainda que a empresa contratada na campanha eleitoral e a Eleva Gestão Empresarial possuem o mesmo jurídico e que é comum empresas colocarem o endereço do advogado no contrato social.

Procurado pela emissora, o TSE disse não agir por ofício, ou seja, somente quando provocado para análise de possíveis irregularidades relacionadas. Ainda de acordo com a corte, o recebimento de denúncias ou investigações de irregularidades de candidaturas eleitorais fica a critério do Ministério Público Eleitoral (MPE).