Polícia investiga causas de incêndio na Familia Paludo

A Polícia Civil investiga a causa de um princípio de incêndio – na noite de domingo – no restaurante Família Paludo, que fica no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. Apesar dos relatos pelas redes sociais e a fumaça, não houve registro de feridos e de avaria na estrutura do prédio.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pouco antes das 22 horas para controlar chamas que atingiram o restaurante, que foram controladas rapidamente. As causas do incêndio são desconhecidas pelos militares.



Pelas redes sociais a administração do estabelecimento confirmou o acidente, esclarecendo que as chamas atingiram o exaustor externo da unidade, provocando fumaça e por isso houve a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros. Segundo ainda o comunicado, a situação foi resolvida sem maiores intercorrências.



Apesar disso, o caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba), que investiga o caso.