Polícia investiga caso de homem baleado em São Gonçalo

A polícia investiga o caso de um homem, que foi baleado, na madrugada do último sábado (31). A vítima, que ainda não foi identificada, foi alvejada com pelo menos três tiros e socorrida ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG). De acordo com as primeiras informações, o rapaz teria sofrido uma tentativa de assalto.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada, por volta de 1h30min daquele dia. A vítima teria sido socorrida à unidade de saúde, com três ferimentos, nas regiões do tórax, abdômen e costas, por um conhecido. Informações iniciais dão conta de que o ataque teria acontecido na Rua Jaime de Moura, no Porto da Pedra.

Os relatos dão conta de que o homem foi alvejado após tentar fugir de uma tentativa de assalto. Após ferir o homem, bandidos teriam fugido do local, sem levar nada. A vítima precisou passar por cirurgia e segue internada no hospital. A ocorrência foi registrada pela 72ª DP (São Gonçalo). A distrital irá investigar as circunstâncias do crime.