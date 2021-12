Polícia investiga assassinato durante a madrugada em Itaipuaçu

Um assassinato a sangue frio aconteceu, na madrugada desta sexta-feira (10), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A Polícia Militar chegou a ser acionada por populares, mas quando os agentes chegaram já era tarde demais. O homem já havia morrido devido aos ferimentos provocados pelos disparos.

De acordo com informações da PM, uma equipe do 12º BPM (Niterói), a equipe foi acionada para atender à ocorrência na Rua Van Lemberg. Populares afirmaram que o assassino se aproximou da vítima, que ainda não foi identificada, e atirou várias vezes. Após cometer o crime, o bandido fugiu do local.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) abriu investigações sobre o caso. A especializada foi acionada por volta de 0h38min e enviou uma equipe de perícia ao local, que fica em plena via pública, que estava sendo preservado pelas equipes da PM.

Segundo dados preliminares da perícia, a vítima tem pele de cor parda, aparenta ter 24 anos e estava vestindo uma camisa preta e calça jeans. Os policiais civis confirmaram a existência de marcas de tiros. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, que fica no bairro do Barreto.