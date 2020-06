Polícia investiga arrombamento de farmácia e furto de caixa eletrônico no Fonseca

Policiais civis, da 78ª DP (Fonseca), e militares, do 12º BPM estão buscando identificar e prender os criminosos, que na madrugada de domingo (07) arrombaram e invadiram uma farmácia, situada na Rua São Januário, e também um caixa eletrônico dentro do mesmo estabelecimento.

A PM foi alertada sobre o fato e chegando ao local confirmaram a ocorrência. O valor em dinheiro que teria sido furtado do caixa eletrônico não foi mencionado. Na fuga, os bandidos ainda abandonaram uma bolsa, contendo um macaco hidráulico e uma bateria de carro, utilizadas pelos bandidos para o arrombamento.

O local foi periciado pela polícia, que também manteve contato com os proprietários do estabelecimento. Os agentes estão requisitando imagens de câmeras de segurança instaladas no entorno do endereço da farmácia para identificar os criminosos envolvidos no arrombamento e furto.