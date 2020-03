Polícia interdita fábrica clandestina de álcool gel

Policiais civis estouraram na quinta-feira (26) uma fábrica clandestina de álcool gel falsificado no Centro do município de Mesquita, na Baixada Fluminense. No local, os agentes constataram que o material estava sendo produzido de forma irregular e sem licenças da Vigilância Sanitária para produção, armazenamento ou venda.

De acordo com os agentes 53ª DP (Mesquita), na fábrica clandestina foi apreendida grande quantidade de queratina em gel e álcool líquido utilizado para produção do material falsificado. Ainda segundo os policiais, também foram arrecadados frascos e rótulos para o envasamento do produto que seria distribuído para venda em toda a Baixada Fluminense.

O galpão foi periciado e interditado. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela prática de crime contra a saúde pública.