Polícia identifica jovens que morreram carbonizados em acidente

Os jovens que morreram carbonizados no acidente da madrugada de segunda-feira (9), na Estrada da Florália, Zona Norte de Niterói, foram identificados como Karine Alves, de 20 anos, seu namorado e condutor do carro, Pedro Hugo da Silva Costa Fonseca, de 20 anos, no veículo ainda tinha um adolescente de 15 anos. Os três morreram na hora. Karine e Pedro Hugo eram pais da Mayla, de 2 anos.

De acordo com testemunhas os jovens estavam vindo de uma reunião entre amigos e já estavam há cerca de 400m de casa. Pedro estaria usando o carro do seu pai e após consumir bebida alcoólica, o jovem perdeu o controle do veículo e colidiu no poste.

Nas redes sociais amigos e parentes lamentaram a morte dos jovens.

A família e os amigos de Karine, de somente 20 anos, também postaram nas redes sociais sobre o ocorrido. De acordo com eles, ela era modelo e empreendedora.

Karine Alves