Polícia identifica assaltantes de moto em São Francisco

A Polícia Civil identificou e pediu a prisão os dois homens que vêm praticando assaltos usando uma moto no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. Na quarta-feira (28), agentes realizaram rondas a fim de tentar prender os criminosos.

Segundo informações da 79ª DP (Jurujuba), a identificação dos suspeitos foi possível através de parceria com a Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a distrital, hoje (29) foi enviada à Justiça a representação pela prisão dos criminosos.

Embora relatos que circulam por meio das redes sociais afirmem que um dos assaltantes seria um suposto mototaxista, a Polícia Civil não confirmou a identidade dos alvos. As investigações continuam a fim de identificar outros crimes que teriam sido cometidos pela dupla.

Amarrados e torturados

Também pelas redes sociais, circularam mensagens em áudio afirmando que os assaltantes teriam sido amarrados e torturados no interior da comunidade do Monan, Região de Pendotiba de Niterói. Entretanto, o 12º BPM (Niterói) não confirmou o relato e afirmou que a informação é falsa.

“Após diversos áudios circulando na data de hoje no WhatsApp, dando conta que traficantes da Comunidade do Monan teriam capturado os dois meliantes. […] guarnições realizaram patrulhamento na referida comunidade, não tendo encontrado nenhum indivíduo amarrado conforme divulgado nos áudios, além dos moradores locais negarem terem testemunhado tal situação”, afirmou o comando do batalhão.

Rotina de assaltos

Na tarde de terça-feira (27), câmeras flagraram uma dupla em uma motocicleta praticando assaltos em ruas de São Francisco, Zona Sul, de Niterói. Em um dos vídeos, é possível ver os criminosos parando a motocicleta na contramão da via e obrigando o motorista a parar o carro. Em seguida, os dois criminosos, um de cada lado, praticam o assalto.

Em outro vídeo, quatro minutos após praticarem o primeiro assalto, a dupla rouba um celular e uma mochila de uma ciclista. Além dos casos em São Francisco, relatos apontam que a dupla também estaria cometendo crimes nos bairros de Santa Rosa e Icaraí, também na Zona Sul de Niterói.