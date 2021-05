Polícia frustra ação de ladrão de carros

Uma troca de tiros em uma das ruas mais movimentadas de Niterói terminou com um suspeito preso, no começo da tarde de ontem (6), no Barreto, na divisa entre Niterói e São Gonçalo. Policiais militares do Serviço Reservado (P2) do 12º BPM (Niterói) frustraram a ação do homem, que estaria tentando cometer roubos a automóveis na localidade.

Segundo informações dos agentes, uma equipe estava em deslocamento pela Rua Dr. March, altura do número 200, altura do Morro do Castro, flagrou o homem saindo de uma área de mata, armado com uma pistola. O acusado teria acabado de fazer uma tentativa de roubo a um Jeep Renegade, que acabou não se concretizando.

Com a aproximação da equipe para fazer a abordagem, os policiais relatam que foram atacados a tiros pelo homem. Os agentes revidaram, dando início ao confronto. Após os disparos cessarem, os militares conseguiram deter o acusado, que ficou preso em flagrante. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), pois o confronto aconteceu na parte gonçalense da divisa.