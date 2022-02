Polícia flagra ‘gato de água’ em restaurante na Orla Bardot, em Búzios

A irregularidade é considerada crime pelo código penal (artigo 155).

Em uma operação da Polícia Militar, em conjunto com uma equipe de Fiscalização da Prolagos, uma ligação irregular de água em um estabelecimento localizado na Orla Bardot, na Armação dos Búzios. O responsável pelo restaurante não estava no local, e um dos funcionários foi conduzido até a delegacia da cidade (127°DP) para prestar esclarecimentos.

Foi encontrado no imóvel uma ligação clandestina na rede de abastecimento, que fazia com que a água não passasse pelo hidrômetro, impedindo o registro correto do consumo de água. O responsável será indiciado, responderá a um processo penal por furto e será submetido ao pagamento de multa e cobrança retroativa, que poderá chegar a RS100 mil. A irregularidade é considerada crime pelo código penal (artigo 155).

“Fazemos um trabalho de inteligência de dados, comparando o comportamento de consumo dos clientes e avaliando caso a caso. Após observarmos uma mudança drástica na utilização de água nesse estabelecimento, chegando reduzir o consumo em 60%, mobilizamos a operação de fiscalização para fazer a vistoria e a irregularidade foi constatada”, explica o coordenador Comercial da Prolagos, Rodrigo Pereira.

O chamado ‘gato de água’ prejudica o sistema público de abastecimento de toda a região, causando a despressurização da rede e impedindo que a água chegue nos pontos mais elevados e distantes. Antes de ser identificado, o responsável pode efetuar uma autodenúncia e negociar formas de regularização. A população pode contribuir denunciando atitudes suspeitas. Para isso, basta entrar em contato com a concessionária por meio dos canais de atendimento 0800 70 20 195, Whatsapp (22) 99722-8242 ou ainda pelo aplicativo Águas App, disponível para download para os sistemas Android e iOS.