Polícia flagra furto de energia em pousada de Itaipu

A responsável por uma pousada no bairro de Itaipu, Região Oceânica de Niterói, foi presa em flagrante na última segunda-feira (26), suspeita de furto de energia.

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), em conjunto com funcionários da concessionária de energia elétrica realizaram uma ação no local.

Com base em informações do Setor de Inteligência, as equipes foram até o endereço e constataram uma ligação clandestina de energia elétrica em um estabelecimento em que funcionava uma vidraçaria e uma pousada.

Durante a ação, os agentes encontraram cabos com a identificação e de propriedade da concessionária, mas o responsável pelo material não estava no local.

O autor foi identificado e contra ele constam anotações criminais por roubo, furto, estupro, receptação e estelionatos. Um procedimento foi instaurado para responsabilizá-lo pelo furto de energia e do material.