Polícia flagra falsificação de cerveja em Niterói

Um local onde era feita falsificação de cervejas foi descoberto pela polícia, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Muriqui, na Região de Pendotiba, em Niterói. Segundo os agentes, os rótulos de tampas de uma marca comercializada a preço menos eram substituídos pelos de um tipo de cerveja mais cara.

A ação foi coordenada por policiais da operação Segurança Presente. De acordo com os agentes, a descoberta do local aconteceu após recebimento de denúncia via WhatsApp. Uma equipe foi mobilizada ao lugar. Quando a viatura chegou, quatro homens foram vistos fugindo para uma região de mata, que fica ao lado.

No entanto, o proprietário do estabelecimento foi identificado. Ele foi conduzido á delegacia para prestar maiores esclarecimentos. Em buscas pelo local, foram encontradas tampas, rótulos e garrafas preparados para serem usados nas falsificações. O material foi apreendido. A ocorrência será registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes.