Polícia flagra drogas escondidas em capô de micro-ônibus na Região dos Lagos

Criminosos têm buscado formas cada vez mais “criativas” para tentar distribuir drogas e outros materiais ilícitos, sem chamar a atenção. No entanto, a polícia, atenta, continua trabalhando para desarticular ações do tipo. Nesta madrugada, um acusado de tráfico foi preso em flagrantes enquanto tentava levar grande quantidade de entorpecentes para a Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na Rodovia RJ-124, na altura de Araruama. A estrada é uma das principais vias de ligação entre a Região Metropolitana e as cidades da Costa do Sol. Policiais Militares fizeram abordagem rotineira a um micro-ônibus. Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) seguiam normalmente com o procedimento de revista quando se depararam com várias sacolas plásticas.

Os objetos estavam, em boa parte, escondidos debaixo do capô, no motor. Ao abrir as embalagens, os agentes confirmaram que o conteúdo era material entorpecente. O responsável pelas drogas foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas. Foi feito registro de ocorrência na 118ª DP (Araruama), para onde o detido e o material apreendido foram levados.

Segundo informações dos agentes do BPRv, as drogas, que ainda serão contabilizadas, saíram da comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e teria como destino a região das Bananeiras, em Araruama. De acordo com dados preliminares, levantados pela polícia, nessa região do município da Região dos Lagos funciona uma “filial” da organização criminosa que atua na capital fluminense.