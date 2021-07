Polícia Federal vai investigar Bolsonaro sobre o caso da compra da vacina Covaxin

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação no caso das possíveis irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin.

O pedido para a investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que teve autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para seguir adiante. Com isso, a PF pode começar as apurações. O inquérito deve ser conduzido pelo Serviço de Inquéritos Especiais (Sinq) da PF, porque Bolsonaro tem foro privilegiado. O prazo inicial para conclusão das investigações é de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

A apuração pretende esclarecer se Bolsonaro omitiu informações a respeito das possíveis irregularidades no processo de compra da vacina, e também se o presidente se beneficiaria de alguma maneira com isso.

