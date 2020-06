Polícia Federal realiza operação para reprimir furtos de cartões de crédito nos Correios

A Polícia Federal deflagrou nessa quarta-feira (24) a Operação Registrado, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e prisão, expedidos pela 3ª Vara Criminal, na Zona Norte do Rio e Baixada Fluminense. Os agentes estiveram nos bairros de São João de Meriti, Inhaúma e Bonsucesso. A ação visa desarticular associação criminosa que alicia funcionários dos Correios, para estes furtarem correspondências com cartões, os quais são utilizados em fraudes.

A investigação teve origem na prisão em flagrante, em 2019, de um funcionário dos Correios e um sargento da Marinha, quando o primeiro entregava para o segundo, cerca de 300 correspondências bancárias com cartões de crédito, furtadas do Setor de Tratamento de Objetos Postais dos Correios. Na ação dessa quarta-feira foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, e computadores, que serão submetidos a perícia.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico Internacional de Armas (DELEPAT) mostram que o índice de extravio de cartões nos Correios diminuiu sensivelmente após as prisões.