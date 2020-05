Polícia Federal realiza operação para combater fraudes no INSS

A Polícia Federal realiza, na manhã dessa quarta-feira (27), a Operação Lazarus, que visa desarticular uma organização criminosa que reativava de forma fraudulenta benefícios previdenciários suspensos por falta de comprovação (“fé de vida”). Estima-se que as fraudes realizadas contra o INSS ultrapassem os R$ 5 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões foram recuperados aos cofres públicos.

Estão sendo cumpridos cinco Mandados de Busca e Apreensão, nos municípios do Rio, Belford Roxo, e Mesquita, além de cumprimento de outras medidas cautelares, como sequestro de bens e afastamento de servidor do INSS. A investigação contou com apoio Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária que detectou as fraudes.

Em apuração…