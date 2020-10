Polícia Federal realiza operação em imóveis de luxo de narcotraficante em Angra do Reis

A Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis cumpriu hoje (01) mandados de busca e apreensão no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e nas cidades de São Vicente e Santos, no estado de São Paulo. A ação teve como objetivo identificar as pessoas que atuavam como “laranjas”, por um dos líderes de uma famosa facção criminosa, e apreendeu documentos e celulares.



O narcotraficante, que teve sua prisão decretada em 2019, era acusado de esquematizar o comércio de drogas, via Porto de Santos, o maior da América Latina, sendo a principal ligação marítima entre o Brasil e a Europa. No decorrer das investigações, a Polícia Federal identificou diversos imóveis de alto padrão em Angra dos Reis, em nome de pessoas que declaram renda mensal equivalente a um salário mínimo, algumas, inclusive, recebendo auxílio emergencial.



Os bens, avaliados entre R$ 2.500.000,00 a R$ 5.000.000,00, já foram bloqueados pela justiça a pedido da Polícia Federal, que segue com as investigações.



Esta é mais uma das diversas ações desencadeadas pela Polícia Federal, que apuram delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, e tem como foco a descapitalização de integrantes de uma facção criminosa que possui atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.



O nome da Operação, faz alusão à influência de integrantes da organização criminosa em relação à obstrução das investigações, caracterizada pela ausência de colaboração dos envolvidos por temor à facção.