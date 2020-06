Polícia Federal realiza operação e cumpre mandados no Rio e mais cinco estados

Agentes federais deflagraram, na manhã dessa terça-feira (16), mais uma operação relacionada ao inquérito que investiga atos antidemocráticos, com cumprimento mandados no Rio e mais cinco estados: Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Os mandados foram determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Um dos alvos é o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).

Outros alvos da operação são publicitário Sérgio Lima e o empresário Luís Felipe Belmonte, ligados ao partido Aliança pelo Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. Ao todo, a PF pretende cumprir 21 mandados e obter provas sobre quem financiaria os atos antidemocráticos e a organização, que já ameaçou instituições como o Congresso e o STF. Também alvo das investigações está Allan Santos, dono do canal da internet “Terça Livre”, que apoia o presidente Jair Bolsonaro.